Can Yaman'dan Hülya Avşar'ın sözlerine yanıt

Can Yaman, önceki akşam Bebek’teki Lucca’da düzenlenen Cadılar Bayramı partisine katıldı

02 Kasım 2019, Cumartesi 08:18
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Can Yaman'dan Hülya Avşar'ın sözlerine yanıt

Kovboy kostümü giyen Can Yaman, muhabirlerin Hülya Avşar’ın söylediği “Kıvanç Tatlıtuğ yetenekli ama Can Yaman’ı yakışıklı buluyorum” açıklamasını hatırlatması üzerine “Hülya Avşar’la polemiğe sokulacak günlere geldiysek ne mutlu bana” yanıtını verdi.

'Hülya Avşar ne diyorsa doğrudur'

Can Yaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Hülya Avşar’a saygı duyuyorum, o ne diyorsa doğrudur.”


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