Son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Can Yaman geçtiğimiz günlerde Hürriyet’e verdiği röportajdaki açıklamalarıyla ünlülerden tepki almıştı.

Can Yaman geçen pazar Hürriyet’e verdiği röportajda başrol çiftlerinin libodosunun yüksek olması gerektiğini açıklamıştı. ‘Erkenci Kuş’taki partneri Demet Özdemir için şöyle konuşmuştu:

“Oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, olmayanlar. Cast buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosusuz partnerleri vardı. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le 20’nci bölümde sevgili olduk. Demet snob olsaydı olmazdı. Ama ‘Hangimiz Sevmedik’te oynadığım Selen Soyder ile bu yüzden problem yaşadım. Gel de kamera önünde aşk çek.”

"Arka odaya geçelim kanıtlayayım"

Can Yaman bir hayranına verdiği cevapla yine çok tartışılacak sözlere imza attı.

Yaman, geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk olarak katıldı.

Hayranlarından gelen soruları cevaplayan Can Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle şaşırttı.

"Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?"

Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

Hayranının sorusuna cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını vererek stütdyoda şaşkınlık yarattı.

Yaman'ın verdiği cevabı tercüman "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.

