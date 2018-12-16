Can Yaman Instagram hesabından, rol arkadaşı ve dizideki aşkı Demet Özdemir'le olan samimi pozunu, "Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım, ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek" notuyla paylaştı.

Defalarca adları aşk dedikodularına karışan ikiliden Can Yaman'ın bu paylaşımı, iddiaları doğrular nitelikteydi.

CAN YAMAN'IN O PAYLAŞIMI:





"SEÇKİN'LE AYRILIK SEBEBİ CAN DEĞİL" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Daha önce Seçkin Özdemir'le aşk yaşayan Demet Özdemir'in ayrılık nedeni olarak partneri Can Yaman'la olan yakınlaşması olduğu iddia edilmişti.

Demet Özdemir ise "Seçkin Bey'le ayrılık nedeniniz Can Bey mi?" sorusu üzerine "Ne alaka… Olur mu öyle şey?" yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.