'Artık çizmeyi aştı'

Can Yaman, İspanya’da TV programına katılmış, “Bize bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey anlatır mısın?” diye soran bir kadın hayranına “Arka odaya geçelim, kanıtlayayım” yanıtını vermişti!

Bu sözleriyle de büyük tepki çekmişti. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstleneceği ‘Can Borcu’ dizisinde oynamaya hazırlanan oyuncuya kötü haber patronundan geldi!

Faruk Turgut, Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya bağlanıp “Can çizmeyi açtı; dizi martta ekrana gelecekti, eylüle ertelendi” dedi.

Bir dizi yasak geldi

Faruk Turgut, Can Yaman için aldığı yeni kuralları da şöyle açıkladı:

■ “Artık böyle talihsiz açıklamalar, konuşmalar yapmayacak.”

■ “Şu an her şeyden uzak kalması için Kıbrıs’a gönderdik. İstanbul’a dönünce hayranlarının kapısında beklediği Bebek’teki evinden taşınacak.”

■ “Gözlerden uzak bir semtte yaşayacak.”

■ “Askerden geldikten sonra da Amerika-miami’de kafasını toplayacak.”

■ “Sonra İtalya’daki ‘Survivor’ı sunacak, eylüle kadar ortalıkta olmayacak.”