Can Yaman'ın Şubat ayında çekimlerine başlayacak olduğu yeni dizisi Eylül'e ertelendi. Çekimleri durduran Faruk Turgut canlı yayına bağlanarak konuyla ilgili şok eden bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama ve tüm detaylar...

'Eylül ayına ertelendi'

"Can'dan dolayı bir takım aksaklıklar oldu. O yüzden ben yapımcısı olarak martta yayınlanacak diziyi eylül ayına erteledim. Can Yaman İspanya'daki olaydan sonra çizmeyi aştı, öyle şeyler artık yok, eylüle kadar konuşmak yok.

Her şeyden uzaklaşacak

Her şeyden uzaklaşması için şu an Kıbrıs'ta, gelince de tekrar uzun bir tatile gidecek. Bebek'teki evinden taşınıp daha gözlerden uzakta bir yerde yaşayacak. Askerden döndükten sonra da İtalya'daki Survivor'da sunuculuk yapacak."





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