Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan bir mekanda, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen Çiğdem Gökaşan isimli genç kadının teklifini kabul etti. Fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız olan Can Yaman, Gökaşan'ı elini ensesinden atarak uzaklaştırdı.

"Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?"

Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. Kendisini görüntülediğini sanan Can Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu. Genç kadının masasına giden görevliler mekandan çıkmaları için uyardı. Çiğdem Gökaşan, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek sitem etti. Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Gökaşan'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanal D'de yayınlanan “Neler Olur Hayatta” programına telefonla bağlanan Gökaşan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

İddia değil! Ben mağdurum, kesinlikle samimi davranmadım. Kendisi benim elimi sıktı, mekandan attırmak istedi.











