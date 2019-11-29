Can Yaman, bu durumun hatırlatılması üzerine “Kıvanç abinin dizileri İspanya'ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten” demişti.

O sözlere Nilgün Belgün'den yanıt gecikmedi.

'Bulunduğu yeri hazmedemedi'

Nilgün Belgün, Twitter sayfasında "Can Yaman'ın yolun çok başındayken

, Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyunculuğuyla insanların kalbinde taht kurmuş birine laf etmesi bulunduğu yeri hazmedemediğini gösteriyor" notunu paylaştı.

Doğuş: Kimse beni Can Yaman gibi karşılamadı

Şarkıcı Doğuş konuya dair “Yıllardır bu işin içindeyim; gitmediğim ülke, şehir neredeyse kalmadı. Ancak kimse beni böyle karşılamadı. Demek bu arkadaş çok başarılı. Herkes bir tanıtım peşinde” dedi.

Doğuş, filminde ikizlerini oynatacak

Doğuş hayatını film yapacağını, 3 yaşındaki ikizleri Arın ve Arda’yı da oynatacağını söyledi.





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