Can Yaman’ın ‘libido’ sözlerine ünlülerden tepki yağdı

'Problem yaşadım'

Can Yaman geçen pazar Hürriyet’e verdiği röportajda başrol çiftlerinin libodosunun yüksek olması gerektiğini açıklamıştı. ‘Erkenci Kuş’taki partneri Demet Özdemir için şöyle konuşmuştu: “Oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, olmayanlar. Cast buna göre yapılmalı.

Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosusuz partnerleri vardı. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le 20’nci bölümde sevgili olduk. Demet snob olsaydı olmazdı. Ama ‘Hangimiz Sevmedik’te oynadığım Selen Soyder ile bu yüzden problem yaşadım. Gel de kamera önünde aşk çek.”

Yanıt vermedi

Can Yaman’ın açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Sette kavga edip mahkemelik olduğu Selen Soyder, “Çok şükür libidosu düşük, snob bir kadınım” dedi. “Genco Erkal, “Libidosu var mı, yok mu yerine; beyni var mı, yok mu onu tartışsak nasıl olur?” açıklamasını yaptı.

Nilgün Belgün “Kırk yıllık oyuncuyum bunu ilk defa duydum. Beyin; vücudumuzun en önemli organı” diye konuştu. Behzat Uygur, “Biz hep kardeşim Süheyl ile oynuyoruz, ne yapacağız şimdi” diye esprili bir karşılık verdi. Can Yaman’ın son partneri Demet Özdemir sessizliğini bozmadı, sorulara yanıt vermedi.

Maço zihniyeti

Tuba Ünsal da Can Yaman’ın sözlerini şöyle eleştirdi: “O kadar talihsiz açıklamalar yapmış ki. Bu erkek maço zihniyetinden çıkıp gerçek üretime konsantre olsak, gerçek sanatı üretmenin yarattığı libidodan bahseder olurduk.

Sizden de sizin yarattığınız erkek egemen kıro dünyadan da bıktık. Senin şimdi karısını döven adamdan ne farkın kaldı? Zihniyet aynı.” Bu arada Can Yaman’ın fanları, oyuncuyu eleştiren ünlüleri sosyal medyadan topa tuttu.