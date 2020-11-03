Magazin Can Yaman'ın panik olduğu anlar

Can Yaman'ın panik olduğu anlar

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Can Yaman'ın panik olduğu anlar

Gece hayatıyla sık sık gündeme gelen Can Yaman önceki akşam Ortaköy’deydi. Bir kız arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen oyuncu, görüntü vermemek için muhabirlerle köşe kapmaca oynadı.

03 Kasım 2020, Salı 08:47 Son Güncelleme:
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Can Yaman, önceki gece Ortaköy’de bir mekanda görüntülendi. Esmer bir kadınla sabaha kadar eğlenen oyuncu, kapıda muhabirlerin olduğunu öğrenince çareyi mekanda bir süre beklemekte buldu. Mekanı deniz taksiyle terk etmeye karar veren Yaman, sabah 05.00’te Bebek’teki ofisine VIP araçla geldi. Tam araçtan ineceği sırada karşısında yine habercileri gören oyuncu şoke oldu.

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'Çekmeyin'

Şoföre oradan uzaklaşmalarını söyleyen Can Yaman gözden kaybolurken arkadaşları ise gazetecilere “Neden çekiyorsunuz? Çekmeyin” diye tepki gösterdi. (Kelebek/ Sayit Durmaz)


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