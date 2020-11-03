Can Yaman, önceki gece Ortaköy’de bir mekanda görüntülendi. Esmer bir kadınla sabaha kadar eğlenen oyuncu, kapıda muhabirlerin olduğunu öğrenince çareyi mekanda bir süre beklemekte buldu. Mekanı deniz taksiyle terk etmeye karar veren Yaman, sabah 05.00’te Bebek’teki ofisine VIP araçla geldi. Tam araçtan ineceği sırada karşısında yine habercileri gören oyuncu şoke oldu.

'Çekmeyin'

Şoföre oradan uzaklaşmalarını söyleyen Can Yaman gözden kaybolurken arkadaşları ise gazetecilere “Neden çekiyorsunuz? Çekmeyin” diye tepki gösterdi. (Kelebek/ Sayit Durmaz)





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