İtalyan spiker ve sunucu Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman, evlilik yolunda ilk adımını atarak geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca teklifi o dönem büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise Diletta Leotta, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla ilişkilerinin ciddi bir boyuta gittiğinin sinyalini verdi.

ALYANS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Can Yaman'la sevgili olan Diletta Leotta’nın sosyal medya sayfasından ev halini paylaştığı fotoğrafta, parmağındaki alyans dikkat çekti. Yaman'ın, evlilik teklifi yaptığı güzel sunucunun ihtişamlı alyansı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ikili, sıklıkla beraber oldukları fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.







