Magazin Can Yılmaz'dan esprili doğum günü kutlaması

Can Yılmaz'dan esprili doğum günü kutlaması

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Can Yılmaz'dan esprili doğum günü kutlaması

Senarist ve yazar Can Yılmaz 23 Nisan doğumlu komedyen kardeşi Cem Yılmaz’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla kutladı.

23 Nisan 2021, Cuma 16:26 Son Güncelleme:
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Can Yılmaz 23 Nisan 1973 tarihinde doğan kardeşi komedyen Cem Yılmaz’ın doğum gününü Instagram sayfasından esprili bir paylaşımla kutladı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilan edildiği 23 Nisan’da dünyaya gelen kardeşi Cem Yılmaz’ın küçüklük fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, “Bu arada sevgili kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse...Nice yılların olsun Cem, öptüm gözlerinden...” ifadelerine yer verdi. Cem Yılmaz da abisinin bu paylaşımına beğenerek yanıt verdi.




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