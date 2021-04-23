Can Yılmaz 23 Nisan 1973 tarihinde doğan kardeşi komedyen Cem Yılmaz’ın doğum gününü Instagram sayfasından esprili bir paylaşımla kutladı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilan edildiği 23 Nisan’da dünyaya gelen kardeşi Cem Yılmaz’ın küçüklük fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, “Bu arada sevgili kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse...Nice yılların olsun Cem, öptüm gözlerinden...” ifadelerine yer verdi. Cem Yılmaz da abisinin bu paylaşımına beğenerek yanıt verdi.











