Muğla'da özel bir hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Güler Yücel, hayatını kaybetti. Güler Yücel'in cenazesinin, yarın Datça ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Güler Yücel, Can Yücel'in ölümünden sonra hayatına Datça'da devam ediyordu.

Can Yücel kimdir?

Eski Milli Eğitim Bakanlarında Hasan Ali Yücel’in oğlu olan Can, 1926 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitim hayatını Ankara ve Cambridge üniversitelerinde tamamlayan Yücel, birçok elçilikte çevirmen olarak görev alırken Londra’daki BBC Türkçe Radyosu’nda spikerlik de yaptı.

Yenilikler, Seçilmiş Hikayeler, Şiir Sanatı, Papirüs ve İmece gibi birçok dergide yayınlanan yazıları ve şiirleri ile tanınmaya başladı. İlk kitabı şiir kitabı olan ‘Yazma’yı 1950 yılında yayınlayan şair, askerliğini Kore’de yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra Bodrum’da turist rehberi olarak çalıştı. Bodrum’dan ayrılıp İstanbul’a yerleşen Yücel, buradaki hayatına bağımsız çevirmen ve şair olarak devam etti.

'Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin'

Dünyaca ünlü birçok yazarın şiir ve yazılarını Türkçe’ye çeviren Yücel’in en unutulmaz çevirisi Shakespeare’in ünlü ‘to be or not to be’ sözünü ‘bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin’ şeklinde Türkçeleştirmesidir.

Karısı Güler Yücel ile 1956 yılında hayatını birleştiren Can Yücel’in bu evlilikten ikisi kız biri erkek üç çocuğu oldu. Çocukların en büyüğü olan Kanada’da yaşayan Yeni Hasan, profesör doktor oldu. Kızı Güzel Yücel, 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri bölümünde görev yapıyor. Küçük kızı Su Yücel ise ressamlığı tercih etti.

‘Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim’

Ailesine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Can Yücel, ‘Küçük Kızım Su’ya’, ‘Güzel’e', ‘Yeni Hasan’a Yolluk’, ‘Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim’ şiirleriyle de sevgisini dizelere döktü.

Che ve Mao yüzünden hapis yattı

Che Guvera ve Mao’dan çevirler yapan şair 12 Mart 1971 döneminde 15 yıl hapse mahkum oldu ama 1974’te çıkarılan genel aftan faydalanarak özgürlüğüne kavuştu. Hapisten çıktıktan sonra mahkum olduğu yıllarda yazdığı şiirlerini ‘Bir Siyasinin Şiirleri’ kitabıyla yayınladı.

‘Rengahenk’ kitabı ise müstehcen olduğu gerekçesiyle 12 Eylül 1980 sonrasında toplatıldı.

Datça'ya yerleşti

Yücel, 1989’da eşi Güler ile birlikte hayatlarının geri kalanını geçirmek üzere Datça’ya yerleşti. Bu yıllarda yazdığı şiir ve yazıları Leman ve Öküz dergilerinde yayınlandı.

Elinden düşürmediği sigara ve rakısıyla bir bütün oluşturan ünlü şaire ‘ağız boşluğu kanseri’ teşhisi konulmasına ve doktorların tüm uyarılarına rağmen bu ikiliden vazgeçmedi. 12 Ağustos 1999’da tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde hayata veda etti.