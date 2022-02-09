Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur (Zabıta) alacak
Çanakkale Belediye Başkanlığı Memur (Zabıta) alımı yapacak.
09 Şubat 2022, Çarşamba 15:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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