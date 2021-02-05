Türkiye Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Türkiye

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

05 Şubat 2021, Cuma 22:55 Son Güncelleme:
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Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

AA

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