Türkiye Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Türkiye

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

13 Şubat 2021, Cumartesi 23:50 Son Güncelleme:
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Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

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