Türkiye Çanakkale Boğazı hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Türkiye

Çanakkale Boğazı hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Gökçeada'dan saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

13 Ekim 2020, Salı 13:37 Son Güncelleme:
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Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Olumsuz havanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada ise bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. 

Gökçeada'dan saat 17.00 ve 20.30'daki, Kabatepe'den ise saat 19.00 ve 22.30'daki seferlerin yapılmasının planlandığı kaydedildi.

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