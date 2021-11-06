Türkiye Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Türkiye

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.

06 Kasım 2021, Cumartesi 21:08 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS) kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 20.15 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Bölgede hafta başından bu yana etkisini gösteren sisin yoğunluğunu kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot trafiğinde ise aksama yaşanmıyor.

AA

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