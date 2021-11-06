Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS) kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 20.15 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Bölgede hafta başından bu yana etkisini gösteren sisin yoğunluğunu kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot trafiğinde ise aksama yaşanmıyor.

AA