Türkiye Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri durduruldu

Türkiye

Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri durduruldu

Çanakkale’de 2 gündür etkili olan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğaz hattındaki gemi seferleri geçici olarak askıya alındı.

30 Kasım 2021, Salı 09:40 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle bazı feribot seferlerini geçici olarak askıya aldı. Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “30.11.2021 Salı (bugün) Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hatlarında, olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerimiz saat 08:25 itibariyle geçici süreyle durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildiriyor.

Öte yandan, boğazın yanı sıra karada da zor anlar yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar Lodos fırtınasıyla mücadele ediyor.

İHA

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