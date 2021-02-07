Gündem Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' geçti

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Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' geçti

Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platformun geçtiği anlar dikkat çekti.

07 Şubat 2021, Pazar 15:58 Son Güncelleme:
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Romanya'nın Tulcea Limanı’ndan, İtalya'nın Porto Marghera Limanı'na Yunan bayraklı 'Christos 34' isimli römorkör tarafından çekilerek götürülen 'Atlantis X' isimli platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Üzerindeki 8 çelik bloğu İtalya'ya götüren platforma, Boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-6' römorkörü eşlik etti.

Platformun taşıdığı çelik blokların apartmana benzeyen görüntüsü ilgi çekti.

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