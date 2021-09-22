Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti
Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
22 Eylül 2021, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı Savaş Gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.
Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)
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