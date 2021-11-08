Türkiye Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

Türkiye

Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

Çanakkale Boğazı'ndan Rus Donanmasına ait askeri römorkörü ile arkasında çektiği 840 borda numaralı devriye botu ve 908 borda numaralı savaş gemisi geçti.

08 Kasım 2021, Pazartesi 11:38 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ile arkasında çektiği 840 borda numaralı devriye botu 'Kadet' ve 908 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Zakharin', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus Savaş Gemisi, römorkor ve devriye botu Akdeniz'e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle gemiye Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



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