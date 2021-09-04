Türkiye Çanakkale Bozcaada açıklarında 59 göçmen kurtarıldı!

Çanakkale Bozcaada açıklarında 59 göçmen kurtarıldı!

Türkiye

Çanakkale Bozcaada açıklarında 59 göçmen kurtarıldı!

Çanakkale'de yardım talebinde bulunan yelkenli tekne için harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çeşitli ülkelere mensup 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

04 Eylül 2021, Cumartesi 10:39 Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında yelkenli teknedeki 59 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, makine arızası yapan ve yardım talebinde bulunan yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, çeşitli ülkelere mensup 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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