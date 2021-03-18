Çanakkale Deniz Zaferi anlamı, sözleri, mesajları, Çanakkale Zaferi şiirleri
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini içeren şiirler, mesajlar ve sözler merak edildi. Kurşunun kurşun ile çarpıştığı sayılı savaşlardan biri olan savaşın yaşandığı Çanakkale Zaferi anlamı, şiirleri, sözleri, mesajları.
18 Mart 2021, Perşembe 09:46 Son Güncelleme:
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde zaferin anlam ve önemi içeren şiirler, sözler ve mesajlar aratılmaya başlandı. Çanakkale'de Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında kazanılan zafer ile Misak-i Milli sınırları içerisinde itilaf devlerinin elini de zayıflatmayı sağlamıştı.
Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.
18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…
Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.
Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.
Bir ulus ve vatan meydana getiren bu şanlı günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.
Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı... Saygı ve minnetle.
18 MART ŞİİRLERİ
Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler
Bizi yok etmek için sürülerle geldiler
Türk’ü tanımadılar gafletlere daldılar
Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu
Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu
Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı
Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı
Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı
Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu
Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu
Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu
Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu
Ölüme emir almış dualar okuyordu
Taarruz için değil ölmek için yürüdü
Düşmana dehşet saldı vatanını korudu
İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler
Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler
Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler
Onları aynı anda büyük korku bürüdü
Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü
Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit
Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit
Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit
Şadolsun ecdadımız vatanını korudu
Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRİ
Analar babalar atalar ağlıyor
Düşman askeri doğru durmuyor
Çanakkale şehit veriyor
Kim bilir hangi asker
Kim bilir hangi vatan
Yok olup gidiyorlar bu dünyadan
Gözleri bile yaşarmadan
Ana kucağı asker ocağı
Çanakkale'deki düşmanları
Düşünmeden şehit olan asker
Kendi vücudunu siper eder
Şimdi kurtuldu tüm Türkiye
Askerlerin sayesinde
Sende önem ver vatanınla devletine
Hiç bir zaman düşmana ezdirme
ÇANAKKALE
Ç anakkale geçilmez dediler, geçilmedi!
A nalar ağladı, oğullar savaştı.
N e olursa olsun dediler, cepheye gittiler;
A nalar ağladı, oğullar savaştı.
K ürdü,Türk’ü lazı çerkezi,
K imi harbiyeli, kimi liseli.
A ğası da var, çiftçiside,
L a İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,
E n sonunda kazandılar bu büyük zaferi!