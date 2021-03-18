Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde zaferin anlam ve önemi içeren şiirler, sözler ve mesajlar aratılmaya başlandı. Çanakkale'de Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında kazanılan zafer ile Misak-i Milli sınırları içerisinde itilaf devlerinin elini de zayıflatmayı sağlamıştı.

Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

Bir ulus ve vatan meydana getiren bu şanlı günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı... Saygı ve minnetle.

18 MART ŞİİRLERİ

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

Türk’ü tanımadılar gafletlere daldılar

Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

Ölüme emir almış dualar okuyordu

Taarruz için değil ölmek için yürüdü

Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler

Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

Onları aynı anda büyük korku bürüdü

Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRİ

Analar babalar atalar ağlıyor

Düşman askeri doğru durmuyor

Çanakkale şehit veriyor

Kim bilir hangi asker

Kim bilir hangi vatan

Yok olup gidiyorlar bu dünyadan

Gözleri bile yaşarmadan

Ana kucağı asker ocağı

Çanakkale'deki düşmanları

Düşünmeden şehit olan asker

Kendi vücudunu siper eder

Şimdi kurtuldu tüm Türkiye

Askerlerin sayesinde

Sende önem ver vatanınla devletine

Hiç bir zaman düşmana ezdirme

ÇANAKKALE

Ç anakkale geçilmez dediler, geçilmedi!

A nalar ağladı, oğullar savaştı.

N e olursa olsun dediler, cepheye gittiler;

A nalar ağladı, oğullar savaştı.

K ürdü,Türk’ü lazı çerkezi,

K imi harbiyeli, kimi liseli.

A ğası da var, çiftçiside,

L a İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,

E n sonunda kazandılar bu büyük zaferi!