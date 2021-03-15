Çanakkale geçilmez!

Geçen haftadan kalan etkiler

14 Mart sabahı Balık burcunun 20 derecesinde kesinleşen Venüs-Neptün kavuşumunun devam eden etkileriyle başlıyoruz haftaya. Kavuşumda hem bilgelik ve idealizmle ilişkili Kova (Aquari), hem de yaratıcılık, esin ve imgeleme gücü ile ilişkili Kuğu (Cygnus) Takımyıldızları etkilerini hissettiriyor. Keşiflere, idealizme, yaratıcılığa ve esine açık bir dönemdeyiz. Yaratıcı imgeleme, meditasyon, dua gibi manevi ve ruhsal çalışmalarla şifa bulma şansımız çok yüksek. Venüs astrolojide iyicil olarak kabul edilir. Transitleri hastalıkların iyileşme dönemine girdiğini gösterebilir. Venüs'ün de diğer yüzü var ama zevke sefaya meyletmeyi gösterebilir. Bu sebeple alkol ve bağımlılık yapan maddelerden uzak durmaya çalışalım.

Mars Kiron-Ceres kavuşumuna uyumlu açı yapıyor

Yine geçen hafta kesinleşen Kiron-Ceres kavuşumunun etkileri bu hafta daha da fazla hissedeceğiz çünkü eyleme geçiren, hareketlendiren, aktive eden Mars şimdi bu kavuşuma uyumlu açı yapıyor. Ceres besleme, beslenme, emzirme ve annelik ile ilişkili bir asteroit. Asteroit Kiron da şifa ile ilişkili ve mitolojide yaralı şifacı olarak bilinir. Kiron şifalandırılması gereken durumları su yüzüne çıkarır. Mars'ın yoğun ve odaklı enerjisi nedeniyle ilk başta sorun ya da rahatsızlık gibi ortaya çıkan etkiler aslında kalıcı şifa getirecek; sonunda kendimizi çok daha güçlü, sağlıklı hissedeceğiz. Yaşadıklarımız sayesinde çevremizdekilere de yardımcı olabileceğiz.

Yeni kesinleşecek uyumlu açıların desteğini hissedeceğiz

Hafta ortasına doğru kesinleşecek Güneş-Plüton uyumlu açısı daha güçlü ve dirençli olmamıza yardım edecek. Hem hücre bazında hem de tüm vücut olarak atıklardan kurtulup yenileneceğimiz bir dönem bu. Güneş-Plüton uyumlu açıları rejenerasyon yeteneğini arttırır, nekahet dönemini hızlandırır. Psikolojik olarak da güçlü hissetmemizi sağlar.

Hafta sonuna doğru Mars-Satürn uyumlu açısının ve Venüs-Güneş kavuşumunun etkilerini hissetmeye başlayacağız. Aslında bu açılar haftaya kesinleşecek, ama etkileri bu hafta sonundan itibaren hissedilecek. Satürn ve Mars aslında zıt karakterdedirler. Uyumlu açının etkisiyle Mars'ın cesareti, atılımcılığı Satürn'ün sebatı ile birleşecek. Uzun soluklu mücadeleler, kronik ya da uzun dönemli sağlık sorunları ile ilgili tedavi ve girişimler desteklenecek. Kas geliştirmek, forma girmek amacıyla başlayacağımız çalışmalarda da başarı şansımız daha yüksek. Venüs-Güneş kavuşumu hayat gücümüzü ve sevincimizi arttıracak, ama Venüs'ün yanık olduğunu unutmayalım. Tatlılara, rahata, zevklerimize sınır koymamız gerekebilir. Kan şekeri, üreme organları ve hormonlarla ilgili sorunlar konusunda temkinli olalım.

18 Mart 1915 saldırı anının izdüşümü: Yükselendeki Plüton çizgisi tam Gelibolu’dan geçiyor ve hakkını savunmakla ilişkili Juno çizgisi ile kesişiyor.

Tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz

Ümitsizliğin tam ortasında kazandığımız bir zaferdi Çanakkale Deniz Zaferi. İstila niyetli İtilaf Devletleri 12 zırhlı, 18 muhrip, 7 mayın tarama gemisi, çeşitli tıp nakliye destek gemisi, uçak gemileri ve 75 bin kişiyle zamanın en modern, en büyük donanmasıyla saldırıyorlardı. Savaş hem denizden, hem karadan devam ediyordu. Bu saldırıyla deniz savaşları bitecekti akıllarınca. Yaklaşık bir aydır sürekli olarak bombaladıkları boğazın her iki tarafındaki Türk tabyalarının artık sustuğunu varsayıyorlardı. Akıl almaz bir direnişle karşılaşmıştı düşman. Canlı kalan tek bir kişi bile bir tabura bedeldi neredeyse. Saat 11.30'da başlayan deniz savaşı 7-8 saatte kazanıldı.

18 Mart 1915 saldırı anının izdüşümü: Yükselendeki Plüton çizgisi tam Gelibolu'dan geçiyor ve hakkını savunmakla ilişkili Juno çizgisi ile kesişiyor

Mekteplerin mezun vermediği, kimsenin evlenmediği 1915 yılı

Kaderimizin belirlendiği gündü 18 Mart 1915, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin anlaşıldığı gündü. Saldırını anı haritasında Tepe Noktasına yakın yerleşmiş 9. evdeki Mars-Jüpiter-asteroit Pallas kavuşumu deniz ötesinden gelen saldırının büyüklüğünü anlatıyor. 10. evdeki Güneş tam da Hades ve Admetos asteroitlerinin orta noktasında, yani eli kolu bağlanmış ve denize dökülmek üzere. Yükselende yerleşmiş Plüton ve biraz uzak yerleşmiş Satürn Güneş'e kare yapıyor; yani eli kolu bağlanmış Güneş'e Satürn engeli var ve tam yükselendeki Plüton karşı koyma konusundaki yoğun irade gücünü gösteriyor. Plüton-Yükselen çizgisi gerçekten de tam Gelibolu'dan geçiyor.

Seyit Onbaşı, Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı, Cevat Paşa, Esat Paşa, Yahya Çavuş, Mecidiye Tabyası, Hasan Mevsuf Tabyası, Ertuğrul Tabyası, Mesudiye Tabyası ve canını adamış, adını, hatta sayısını bildiğimiz-bilmediğimiz nice başlar! Ruhunuz şad olsun! And olsun ki Çanakkale geçilmedi, geçilmez, dünya döndükçe de geçilmeyecek!