Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30'da başlayan yangın sabaha dek kontrol altına alınamadı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangınla helikopterler ile havadan yangına müdahale başlatıldı.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyünden Alçıtepe köyü istikametine kuvvetli poyrazın etkisiyle ilerleyen yangına 72 arazöz, 9 dozer ve yüzlerce işçi ile sabaha dek müdahale edildi. Hem Behramlı, hem de Alçıtepe köylerinde yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için alevler ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuldu. Behramlı köyü yakınındaki Şahindere Şehitliğini de tehdit eden alevlerin önüne ekipler adeta set çekti. Alevlerin şehitliğe ulaşmasını da önledi. Ancak yerden yapılan müdahaleler sabaha kadar kuvvetli esen poyraz nedeniyle yangını kontrol altına almak için yeterli olmadı. 100-150 hektar arası bir alanı tehdit eden yangını kontrol altına alabilmek için havadan yapılacak müdahale için günün aydınlanması beklendi. Havanın aydınlanmasıyla beraber çok sayıda helikopter bölgeye gelerek, yangına havadan müdahale etmeye başladı.

Öte yandan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, bölgede bulunarak sabaha kadar çalışmaları yönetti.

‘YER YER PATLAMALAR OLDUĞUNU DOĞRULADIK’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Çanakkalelilere Türkiye’mize geçmiş olsun diliyorum. Son olarak iyi haberi şöyle verelim yangınımız tamamen kontrol altında. Rüzgar azalmaya başladı. Gece 30-35 kilometre bir rüzgarımız vardı şu anda 20-25 kilometre civarında. Şu an itibari ile yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Şehitliğimiz zarar görmedi. 2 saat içinde tamamen kontrol altına alırız diye bekliyoruz. Gün doğumundan önce helikopterler alanda çalışmaya başladılar. Şu an itibari ile 100 hektar civarında bir alan etkilenmiş görünüyor. Bölge bir savaş geçirmiş bölge olduğu için yer yer mühimmat olduğu için patlamalar olduğunu sosyal medyadan duymuştuk. Bunları doğruladık yer yer patlamalar da olmuş ama şu an itibari ile 100 hektar alan etkilenmiş görünüyor. Yangın şu anda çoğunlukla kontrol altına alınmış durumda.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan:

Yangın kontrol altına alınma noktasına geliyor biraz rüzgar şiddetlindi o yüzden biraz endişeliyiz ama 5 helikopterle yangına müdahale devam ediyor. Yangın araçlarının tamamı orada geceden beri müdahale devam ediyor. Evet, şu anda ‘durdu, söndü’ diyemeyeniz ama özellikle yerleşim alanlarında risk ortadan kalktı diyebiliriz. Yangın ummadığımız yerden tekrar çıkıyor. Bunun tamamen kontrol altına alabilmemiz için tamamen söndü demek gerekir. Dün akşamdan beri yapılan müdahaleler ile sonuna geldik diyebiliriz inşallah.

