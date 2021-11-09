Türkiye Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Türkiye

Çanakkale merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

09 Kasım 2021, Salı 23:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheli için Çanakkale merkezli olarak, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları ileri sürülen 2'si muvazzaf, 5'i eski askeri personel olmak üzere toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

ÇANAKKALE (DHA)

İlgili Haberler
Meteoroloji saat verdi! Çok sayıda il için kritik uyarıİzmir'de 2 midibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çiğdem Aydın’ı uğurlarken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İhtimaldir
Rauf Tamer
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Malatya’da çöken binayla ilgili flaş gelişme