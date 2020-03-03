Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 45 sürekli işçi alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi en az lise ve dengi okullardan mezun 45 sürekli işçi alıyor. Üniversitenin özel güvenlik görevlisi ve temizlik kadrolarına alıcak personel için başvuru kriterleri açıklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne alınacak 15 özel güvenlik görevlisi için en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı aranıyor.

Sürekli işçi alımı başvuru şartları

Özel güvenlik görevlisi olarak başvuru yapacak adaylardan kadınlar için 1.65 cm, erkekler için 1.75 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 10 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak ve askerlikle ilişiği olmamak şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne alınacak 30 temizlik personeli için de en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.