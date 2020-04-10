Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 87 sözleşmeli personel alıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 87 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 87 sözleşmeli personel alıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü, 87 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

10 Nisan 2020, Cuma 17:46 Son Güncelleme:
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubupuan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 87 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır" denildi.

Sözleşmeli personel alımı detayları için tıklayın

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