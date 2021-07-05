Türkiye Çanakkale ve Bodrum açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale ve Bodrum açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Çanakkale ve Bodrum açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ise yakalandı. Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 20:47 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerinde söz konusu bölgeye ekip yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 43 kişi kıyıya çıkarıldı.

Eceabat açıklarındaki yelkenli teknede ise 25 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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