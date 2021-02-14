Türkiye Çanakkale ve Zonguldak'ta yüz yüze eğitim kar nedeniyle ertelendi

Çanakkale ve Zonguldak'ta yüz yüze eğitim kar nedeniyle ertelendi

Türkiye

Çanakkale ve Zonguldak'ta yüz yüze eğitim kar nedeniyle ertelendi

Çanakkale ve Zonguldak'ta yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi. İki ilde yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü başlayacaktı.

14 Şubat 2021, Pazar 14:15 Son Güncelleme:
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Buna göre; Çanakkale'de yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacak. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de, yarın idari izinli sayılacak.



Zonguldak

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

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