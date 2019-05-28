Yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi Limantaşı mevkisinde, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kamyonet içindeki 9’u çocuk, 2’si kadın ve 2’si erkek olmak üzere Afgan 13 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonete el koyulurken sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş hazırlığında olan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. A.Ö.’nün ise jandarmada sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

İpek YAVAŞ/AYAVCIK (Çanakkale), (DHA)