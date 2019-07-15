Çanakkale’de 24 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan 24 kaçak göçmen yakalandı

15 Temmuz 2019, Pazartesi 13:34
A A
Çanakkale’de 24 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Babakale köyü Akliman sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...