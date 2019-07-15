Çanakkale’de 24 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Babakale köyü Akliman sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

DHA