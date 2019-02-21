Dün saat 21.23 sıralarında Çanakkale'de 5.4'lük deprem meydana geldi. Başta Çanakkale olmak üzere çevre illerdeki halk da korkuya kapıldı. Merkez üssü Ayvacık ilçesiydi ve bu depremin ardından irili ufaklı onlarca deprem meydana geldi. Ayvacık İlçe Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

OKULLAR TATİL Mİ?

Şimdi diğer ilçelerdeki öğrenciler Çanakkale'de okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Okul tatili sadece Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ilan edildi. Okulların yarın tatil olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.