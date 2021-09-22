Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 13 Eylül'de C.G.P'nin evinden bir altın takı seti, bir tam altın, iki çeyrek altın ve 5 bin 600 lira çalındı.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, araştırmalar sonucu altınları O.D.'nin çaldığını tespit etti. O.D. çaldığı altınları Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bir kuyumcuya satmaya çalışırken yakalandı. Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

ÇANAKKALE (DHA)



