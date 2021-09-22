Türkiye Çanakkale'de çaldı, Balıkesir'de satarken yakalandı

Çanakkale'de çaldı, Balıkesir'de satarken yakalandı

Türkiye

Çanakkale'de çaldı, Balıkesir'de satarken yakalandı

Çanakkale'de çaldığı altınları, Balıkesir'deki bir kuyumcuya satmayan çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 22:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 13 Eylül'de C.G.P'nin evinden bir altın takı seti, bir tam altın, iki çeyrek altın ve 5 bin 600 lira çalındı.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, araştırmalar sonucu altınları O.D.'nin çaldığını tespit etti. O.D. çaldığı altınları Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bir kuyumcuya satmaya çalışırken yakalandı. Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

ÇANAKKALE (DHA)

İlgili Haberler
Her şey saniyeler içinde oldu! Fren yerine gaza basınca...Vahşi cinayette kan donduran detay! Rambo bıçağı kullanmış


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika.. Bakan Koca'dan kapanma açıklaması! Bilim Kurulu sonrası duyurdu