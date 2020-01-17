Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Gökçeada'dan saat 07.00'de ve Kabatepe'den de saat 09.00'da yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE (İHA)



