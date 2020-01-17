Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

17 Ocak 2020, Cuma 01:22 Son Güncelleme:
A A
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Gökçeada'dan saat 07.00'de ve Kabatepe'den de saat 09.00'da yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE (İHA)


Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu