Çanakkale Çan Belediyesi tarafından Deve güreşi festivali gerçekleştirildi. Küçük Sanayi sitesi üzerinde bulunan deve güreşi sahasında gerçekleştirilen güreşlere Ege ve Marmara bölgesinden 80 çift deve katıldı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Havanın güzel olması nedeniyle piknik havasında geçen güreşlerde iki deve güreştikleri sırada tel çiti geçerek seyircilerin arasına daldı. Develerin altında kalan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve sahipleri tarafından develer uzaklaştırılırken yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

80 DEVE KATILDI

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamaya yapan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Ege ve Marmara bölgesinden 80 çift deve güreşlerimize geldi. Güzel bir havada gerçekleştirdiğimiz bu güreşlerimizde halkımızın hem deve güreşini izleyip hemde pikniklerini yapıyor olmaları bizleri memnun etti. Eski örf ve adetlerden biri olan deve güreşlerine sahip çıkarak, sonsuza dek yaşatmak istiyoruz. Güreşimizde yaşanan küçük kaza da ise yaralanan 2 hemşehrimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA