Türkiye Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Türkiye

Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Daloba köyünde tarlasına çalışmak için giden Hüseyin Akdeniz (79), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

24 Haziran 2021, Perşembe 01:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 18.00 sıralarında Daloba köyü Koruluk mevkiinde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Hüseyin Akdeniz, traktörün arkasına taktığı kaz ayağıyla tarlasına çalışmaya gitti.

Akdeniz, bir süre sonra kullandığı traktörün kontrolünü kaybederek, yan tarafta bulunan ve 2 metre kot farkı bulunan tarlaya devrildi. Olayı gören ve başka tarlada çalışan bir kişi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Akdeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale) (DHA)

İlgili Haberler
17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme30 yıldır böylesini görmedim! Önce sağanak, sonra dolu yağdı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Fırsat ve HDP
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, darbedilen İHA Muhabiri Uslu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu