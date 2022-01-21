Türkiye Çanakkale'de feci kaza! Yaralılar var

Çanakkale'de feci kaza! Yaralılar var

Türkiye

Çanakkale'de feci kaza! Yaralılar var

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyü yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

21 Ocak 2022, Cuma 01:20 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Yenice’den Çan’a gelmekte olan 17 SK 337 plakalı kamyonet ile Çan’dan Yenice’ye gitmekte olan 10 ABS 333 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan 4 kişi 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇANAKKALE (İHA)

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