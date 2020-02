Çanakkale'nin bir kısmı Avrupa, bir kısmı ise Asya Kıtası’nda yer alıyor. Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı yolu ile Ege Denizi’ne bağlanır. Bu Boğaz'ın sağ ve sol yanında kalan kısım Çanakkale ili. Çanakkale’ye bağlı olan Bozcaada ve Gökçeada oldukça popüler adalar. Tatilciler genellikle bu adaları tercih etmekte.

Çanakkale’de ne yenir?

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Marmara Denizi ile çevrelenmiş bu güzel şehirde, mutlaka yenilmesi gereken lezzetlerin başında balık gelir. Balık ekmek satan sokak satıcıları, salaş restoranlardan şık restoranlara kadar pek çok seçenek Çanakkale'de sizi bekliyor.

İskorpit Çorbası

İskorpit balığından yapılan bir çorba.

Ovmaç Çorbası

Soğan ve un ile yapılan lezzetli bir çorba.

Tumbi

Çanakkale'nin yöresel lezzetlerinden güzel bir tada sahip bir sebze yemeği. İçinde patlıcan, domates ve maydanoz gibi sebzeler bulunmakta.

Basma helvası

Un, şeker ve bolca ceviz içi kullanılarak hazırlanan lezzetli bir tatlı.

Çanakkale barındırdığı zengin tarih ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte. Eski çağlarda Hellespontos ve Dardanel olarak bilinen Çanakkale, M.Ö. 3000 yılından bu yana yerleşim yeridir. M.Ö. 4. Yüzyılda Pers egemenliği hâkim olmuştur. Ardından Makedonlar, Bergama Krallığı ve Galat istilaları döneminden sonra Roma ve Bizans İmparatorlukları bölgede hâkimiyet kurmuştur. Dünya savaşlarının yapıldığı şehirlerden biridir. Troya, Assos, Alexandria Troas, Apollon Smintheus, Parion gibi arkeolojik değerlere sahip.

Öte yandan savaşlardan kalma pek çok batığı saklayan Çanakkale Boğazı’nın mavi sularında çeşitli dalış noktaları vardır. Su altı sporları ve araştırmaları ile ilgilenen pek çok kişi bölgeyi ziyaret etmektedir.

Çanakkale her yıl Anzak Mezarlığı’nı ziyarete gelen binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Geçmişi boyunca pek çok olaya ev sahipliği yapmış olan Çanakkale’de gezilmesi gereken yerler oldukça fazladır. Kilitbahir Köyü ve Kalesi, Seyit Onbaşı Anıtı ve Mecidiye Tabyaları, Soğanlıdere Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Köyü, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Sargıyeri ve Hastane Şehitliği, Anzak Koyu, Kanlı Sırt Anıtı ve Kitabesi, 57 Alay Şehitliği, Conkbayırı, Atatürk Anıtı bunlardan bazılarıdır.

Aynalı Çarşı

Çanakkale merkezde bulunan çarşı alışveriş için de uygun tarihî bir yer.

Çanakkale Şehir Merkezi

Aynalı Çarşı, kordon ve Deniz Müzesi burada yer alır.

Çanakkale Deniz Müzesi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin en ünlü gemisi Nusret Mayın Gemisi’nin orijinal boyutlarındaki maketi ve Çanakkale Savaşları’nda kullanılan çeşitli silahların bulunduğu müzedir.

Truva Atı

Efsaneye göre Spartalılar ile savaşan Truvalılara karşı kullanılmıştır. Savaşta Spartalılar, Truva’ya içi asker dolu bir tahta at göndermişlerdir. Böylelikle Truvalıların şehrine sızmışlardır. Brad Pitt’in oynadığı Truva filminde kullanılan at, filmin yapımcıları tarafından şehre armağan edilmiştir. Günümüzde meydanda sergilenen at film yapımcılarının armağan ettiği attır.

Dardanos Plajı

Çanakkale şehir merkezine bağlı küçük bir yerleşim yeridir. Şehir merkezine 3,5 kilometrelik bir mesafede yer alır. Masmavi denizi ile güzel bir plajdır.

Ayazma Mesire Yeri

Kaz Dağları eteklerinde olan Ayazma Mesire Yeri her yıl binlerce turisti misafir etmektedir. Burası piknik ve doğa yürüyüşü yapmak için son derece uygun bir yer.

Anzak Koyu

Çanakkale Savaşı’nda Anzaklar buradan karaya çıkarma yaptıklarından koyun adı “Anzak Koyu” oldu. Ayrıca Yeni Zelanda Anıtı ve Çanakkale Deniz Müzesi de burada gezilebilecek yerler arasında.

Assos Athena Tapınağı

Assos’ta bulunan Athena Tapınağı’nın 6. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Tanrı Athena için yaptırılmış bir tapınak.

Saros Körfezi

Ege Denizi’nin tuzlu bölümlerinden biridir. Çevresinde küçük adalar bulunmaktadır. Dalış yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir yerdir. Su altı fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için uygun bir dalış noktasıdır.

Gelibolu Yarımadası

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen 60.000’den fazla askerin mezarlarının da bulunduğu yer. Öte yandan Çanakkale’nin doğal güzelliği ile en çekici bölümüdür.

Bozcaada Tuzburnu Plajı

Sakin bir plajdır. Yakınlarında yer alan Meryem Ana Kilisesi’ni, Bozcaada Kalesi’ni ve diğer mekânları ziyaret etmek mümkün.

Gökçeada

Eski Rum köyleri, doğal güzelliği ve şarapları ile ünlüdür. İstanbul’a yakın mesafede olması nedeniyle İstanbulluların tercih ettiği bir tatil yöresi. Zaman zaman adada kültür ve sanat festivalleri düzenlenmekte.