Türkiye Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Türkiye

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

27 Haziran 2021, Pazar 09:34 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Alınan bilgiye göre, Biga'dan Karabiga yönüne giden Arif Zorlu'nun kullandığı 16 JN 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki 17 ACG 941 plakalı otomobille Ak Köprü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti, Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla BigaDevlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesine kaldırıldı. Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Biga'ya geldiği, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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