Çanakkale art arda sallandı

Merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 Şubat 2019, Salı 23:02 Son Güncelleme:
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Çanakkale art arda sallandı

Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem oldu. 4.1 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 22.48'de yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk sarsıntıdan 5 dakika sonra gerçekleşen 1.9 büyüklüğündeki deprem ise, yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

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