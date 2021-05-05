Türkiye Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Türkiye

Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD’ın yaptığı son dakika açıklamasında göre, saat 09.42 sıralarında merkez üssü Çanakkale Biga olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri... AFAD verilerine göre, Çanakkale Biga'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 09:42'de meydana gelen depremin derinliğinin 6.95 km olduğunu duyurdu.

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.


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