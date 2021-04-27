Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Çanakkale’de geçen hafta 100 binde 962,98 olan vaka sayısı, 17-23 Nisan tarihleri arasında 838,89’a geriledi. Kentte 8- 14 Şubat haftasında 100 binde 37,61 olarak açıklanan, sürekli artış gösteren vaka sayısı bu tarihten sonra ilk kez geriledi. Çanakkale, yine de İstanbul'dan sonra en fazla vakanın görüldüğü ikinci il oldu.





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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tavsiye kararı doğrultusunda zabıta ekipleri, bugün kurulan pazar girişinde vatandaşları kimlik numaralarının son rakamına göre içeri alacaktı. İçeriye sadece son hanesi 0, 2 ve 4 olanlar girebilecekti. Ancak tam kapanma kararı nedeniyle uygulanmadı. Vatandaşların tam kapanma öncesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bugün ve perşembe günü kurulacak olan pazara kısıtlama olmadan girmesine izin verildi.

Ancak pazarda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Kalabalıklar görülen pazarda, sosyal mesafe kuralları ihlal edildi. Pazarlardın yanı sıra çarşılarda da kalabalıklar görülmeye başlandı. Özellikle bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yine Çarşı Caddesi'nde de kalabalık görüntüler dikkat çekti.

'KENTLİLERİMİZ PAZARINI RAHATÇA YAPABİLSİN DİYE İPTAL ETTİK'

Zabıta ekipleriyle birlikte pazar alanında denetim yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pazarımıza girişte T.C Kimlik No sorgulamasını, dün akşam açıklanan tam kapanma sebebiyle kentlilerimiz pazarını rahatça yapabilsin diye iptal ettik. Ancak pazarımızı gezerek, denetimlerimize ve salgınla mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatmaya devam."

Çarşıda işleri için bulunan Hasan Işık, "Çanakkale olarak vaka sayıları oranında bu aralar ilk sıraları bırakmıyoruz. Tam kapanmadan itibaren inşallah kurallara riayet ederiz. Artık bu vaka sayıları azalsın ve bitsin. Herkes bu durumdan çok sıkıldı. Bitsin de bir normal hayata dönelim artık. İnsanlarda kapanma olacağı için alışveriş yapmaya başladı. Yoğunluk oluşuyor. Ama her seferinde böyle gereksiz bir telaş yapıyorlar" diye konuştu.

Banka önünde sırada bekleyen Yusuf Önen, "Bu hastalıkta bulaş riski insanların yüzde 80'inin kurallara uymamasından kaynaklanıyor. Artık evde de bu hastalık bulaşmaya başladı. Maske de taksak bir şekilde bu virüs bulaşyor. Aslında haftanın 6 günü kapalı, bir günü serbest olması lazımdı. Hiç olmazsa o bir gün insanlar ihtiyaçlarını görürdü" dedi.

Pazarda alışveriş yapan Osman Ersöz, "Tam kapanma nedeniyle alışveriş yapıp, ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar. Bu oluşan yoğun kalabalık tehlikeli. Tam kapanmadan mutluyum. Geçen yıl bu vaka sayılarını düşürdük. Bu yıl yine düşürürüz. Ben 68 yaşındayım, hep evdeyim. Pazar zamanı dışarı çıkıyorum. Herkes bizim gibi olsa sorun yok" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafından Hüseyin Öksüz da, "Normalde bu kadar kalabalık olmuyordu, tam kapanma nedeniyle bu kalabalık oluştu. 20 gün pazar olmayacak diye vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Pazarda alışveriş yapan Başak Ertekin ise, "Bugün aşırı bir kalabalık var. Vaka sayıları da çok yüksek, korkuyoruz ama aslında yine de geliyoruz en taze sebze ve meyve pazarda. Ben de fazla aldım, ihtiyaçlarımı biraz daha fazla idare etsin diye. Tam kapanmada pazar olmayacak ama genelde manavlar açık olacak, oralardan alışveriş yapacağız. Ama pazarınki kadar güzel olmuyor" diye konuştu.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/DHA