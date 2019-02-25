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Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Çanakkale'de bugün tüm ilçelerde okullar tatil edilmişti. Yarın için ise Gökçeada ve Yenice ilçelerindeki okullar kar yağışı sebebiyle tatil edildi.

25 Şubat 2019, Pazartesi 17:29 Son Güncelleme:
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Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil?

Hafta sonu yağan kar yağışı özellikle Marmara bölgesini etkiledi. Bugün İstanbul ve Çanakkale'de okullar tatildi. Çanakkale'de devam eden fırtına ve buzlanma nedeniyle yarın Gökçeada ve Yenice ilçelerindeki okullar edildi.

KAYMAKAMLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Gökçeada ve Yenice ilçelerinde kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın (salı) eğitim ve öğretime ara verildi. Gökçeada ve Yenice kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde görülen kar yağışı ve sonrasında aşırı buzlanmadan dolayı 26 Şubat 2019 günü ilçemiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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