Çanakkale'nin Ecebat ilçesi eski çöplük mevkisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Eceabat ilcesinde eski çöplük mevkisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Gökyüzünü duman kaplarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Bakan Pakdemirli'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yangının saat 14.55'te çıktığını, ilk müdahalenin ise 15.00'de yapıldığını söyledi. Eceabat'taki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Pakdemirli, Çanakkale merkez Yukarı Okçular mevkisindeki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, Bakan Bekir Pakdemirli'nin İzmir programını iptal ederek Çanakkale'ye geldiği öğrenildi.







