Çanakkale’de sahilde çocuk cesedi bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu

10 Mayıs 2019, Cuma 20:00
A A
Çanakkale’de sahilde çocuk cesedi bulundu

Kayalar Köyü sahilinde kıyıya vurmuş bir çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Jandarma ekipleri 3-4 yaşlarında bir çocuğun cesediyle karşılaştı.

Sahile vuran çocuk cesedi, Ayvacık Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖÇMEN BOTU BATMIŞTI 

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesedin bir hafta önce Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu kaybolan göçmenlerden biri olduğu düşünülüyor. 

İHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.