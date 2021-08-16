Yazlık evlerin bulunduğu Tavaklı köyündeki ormanlık alanda dün başlayıp söndürülen yangın yeniden çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA