Çanakkale'de söndürülen orman yangını tekrar başladı
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde dün başlayıp söndürülen orman yangını yeniden başladı.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 00:46 Son Güncelleme:
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Yazlık evlerin bulunduğu Tavaklı köyündeki ormanlık alanda dün başlayıp söndürülen yangın yeniden çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
AA