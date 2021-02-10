Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal edildi
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
10 Şubat 2021, Çarşamba 16:11 Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.