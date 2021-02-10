Türkiye Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal edildi

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

10 Şubat 2021, Çarşamba 16:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



İlgili Haberler
Meteoroloji gün gün açıklayarak İstanbul'a kar uyarısı yaptı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Temel mesele: Hukuka uyacak mıyız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yeni bir kavram
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Uzay Türkiye için yeni beka alanı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevuları için yeni açıklama