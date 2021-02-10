Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.





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