Türkiye Çanakkale'de üzücü görüntü! Karaya vurdu

Çanakkale'de üzücü görüntü! Karaya vurdu

Türkiye

Çanakkale'de üzücü görüntü! Karaya vurdu

Çanakkale Eceabat'ta telef olan ölü bir yunus karaya vurdu.

29 Haziran 2021, Salı 13:57 Son Güncelleme:
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İlçe merkezi ile Çamburnu bölgesi arasındaki Esenyurt Parkı'nın sahil bölümünde yürüyüş yapan Hasan Hüseyin Tor, kıyıda bir balığın hareketsiz olduğunu gördü. Yanına gittiğinde bunun bir yunus olduğunu gören Tor, balığın bulunduğu yerden kaldırılması için belediye ekiplerine bilgi verdi.

Tor, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözlerinden birinin altında delik izi bulunan yunusun, zıpkınla vurulmuş olabileceğini ifade etti.

Bölgede yıllardır kıyı balıkçılığı yapan Bahri Öden ise yunusu görünce çok üzüldüğünü belirterek, "1,5 ay önce de 100-150 kilogram civarında bir yunus gördük. Baştan yaralı zannettik. O yunus da aynı şekilde aynı yerden vurulmuştu. Bulunduğu yerde martılara yem oldu gitti. Böyle yapmayın, bizleri de üzmeyin." dedi.


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