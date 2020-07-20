Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan 1 uçak, 5 helikopter ile karadan 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 1 uçak, 5 helikopter ile karadan 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisiyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
8 hektar tarım arazisi zarar gördü
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.20'de başlayan yangına saat 14.35'de ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.
Demirci, yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar civarında ormanlık alan ile yaklaşık 8 hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü kaydetti.
AA
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